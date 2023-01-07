Проекты в Карабахе помогут создать экономическую базу, ориентированную на "зеленую" экономику

БАКУ/Trend/ - Проекты на освобожденных территориях могут стать образцом для экономического роста в остальной части Азербайджана, сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель практики по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии группы Всемирного банка Антонио Нусифора.

«Освобожденные территории потребуют краткосрочных инвестиций в разминирование, создание инфраструктуры и формирование человеческого капитала, необходимого для создания среды, в которой может иметь место экономический рост. Вызовы, подразумевающие новую модель роста, необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии и «зеленой» экономике, актуальны везде, в том числе и на освобожденных территориях», — сказал он.

Нусифора сказал, что отличие состоит в том, что здесь происходит своего рода перезапуск, и есть шанс использовать проекты в Карабахе в качестве модели для создания экономической базы, ориентированной на "зеленую" экономику, в которой будет учитываться изменение климата.

«Таким образом, проекты, реализуемые в Карабахе, могут стать своего рода экономической моделью, которая может привести к переходу к более энергоэффективной и «зеленой» экономике по всей стране. Это может стать образцом для остальной части Азербайджана», — пояснил он.