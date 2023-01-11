Назван объём транспортировки газа по IGB в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - За период с 1 октября по 31 декабря 2022 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) было транспортировано около 4,875 миллиона мегаватт-часов газа, сообщили в среду Trend в компании ICGB, которая является оператором газопровода.

«В декабре, всего через несколько месяцев после ввода трубопровода в коммерческую эксплуатацию, было забронировано более 94 процентов пропускной способности IGB. К концу 2022 года зарегистрировано 11 пользователей интерконнектора», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что газопровод протяженностью 182 км соединяет газотранспортные сети Греции и Болгарии в пунктах Комотини и Стара-Загора и обеспечивает прямое подключение Болгарии к Трансадриатическому газопроводу, который поставляет азербайджанский газ. Суммарная мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, из них 1,57 млрд кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Свободные мощности успешно выставляются на аукционы на европейских площадках PRISMA и RBP.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок, внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn