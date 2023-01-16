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Обнародован объем "чистой" электроэнергии, произведенной в Азербайджане

Энергетика Материалы 16 января 2023 10:12 (UTC +04:00)
Обнародован объем "чистой" электроэнергии, произведенной в Азербайджане

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году производство возобновляемой электроэнергии в Азербайджане превысило 1,945 миллиарда кВт/ч.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в отчетный период производство энергии на гидроэлектростанциях превысило 27,043 миллиарда кВт/ч.

"На долю возобновляемой электроэнергии на воде пришлись около 1,596 миллиарда кВт/ч, ветряной - 83,3 миллиона кВт/ч, солнечной - 60,9 кВт/ч и на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 205,3 миллиона киловатт-часов", - написал министр.

Напомним, что всего в отчетный период в стране было произведено свыше 28,988 миллирада кВт/ч электроэнергии (рост на четыре процента). На долю экспорта пришлось более трех миллиардов кВт/ч электроэнергии, а импортировано было - 137,1 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Обнародован объем "чистой" электроэнергии, произведенной в Азербайджане
Обнародован объем "чистой" электроэнергии, произведенной в Азербайджане
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