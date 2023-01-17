ЕС и США работают над ускорением развития экономики «чистой» энергии - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Только ЕС и США выделяют почти триллион евро на ускорение развития экономики «чистой» энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Чистые технологии в настоящее время являются самым быстрорастущим инвестиционным сектором в Европе, инвестиции в этот сектор удвоились только в период с 2020 по 2021 год. И хорошая новость для планеты заключается в том, что другие крупные экономики также сейчас активизируются. План зеленой трансформации Японии направлен на привлечение до 20 триллионов иен, около 140 миллиардов евро за счет «зеленых» облигаций. Великобритания, Канада и многие другие страны также выдвинули планы по инвестированию в «чистые» технологии. И, конечно же, мы стали свидетелями принятия акта по снижению инфляции в США. У них есть план инвестиций в «чистые» технологии на сумму 369 миллиардов долларов. Это означает, что вместе только ЕС и США выделяют почти триллион евро на ускорение развития экономики «чистой» энергии», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что это может значительно ускорить процесс климатической нейтральности.

«Но не секрет, что ряд элементов акта о снижении инфляции вызвали опасения с точки зрения некоторых целевых стимулов для компаний. Поэтому мы продолжаем тесно сотрудничаеть с нашими друзьями из США для решения стоящих перед нами задач», — добавила она.

Twitter: @Lyaman_Zeyn