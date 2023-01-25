Четыре страны обратились к Еврокомиссии для финансирования дополнительных поставок газа из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов. Для роста объёмов поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе», - сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия приветствует планы Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.