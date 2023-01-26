bp о сроках выхода на пиковый уровень добычи на «Шах Дениз»

БАКУ /Trend/ - bp надеется, что добыча на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз» достигнет пика в этом году.

Об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«Добыча на месторождении «Шах Дениз» в прошлом году превысила прогнозы. Это стало возможным благодаря применению новых технологий, соответствующим изменениям в плане деятельности и продуктивности скважин. Несмотря на это, добыча не вышла на плато. Тем не менее мы продолжаем наращивать производство. Эффективность операций составляет 99 процентов. В прошлом году, в период когда цены были высоки, годовое производство на месторождении превысило план, что означает дополнительные доходы и для инвесторов, и для страны», - сказал он.

Асланбейли отметил, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

«Надеемся, что сможем сохранить темп роста производства и достичь пика в этом году», - добавил он.

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