Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

bp о сроках выхода на пиковый уровень добычи на «Шах Дениз»

Энергетика Материалы 26 января 2023 12:50 (UTC +04:00)
bp о сроках выхода на пиковый уровень добычи на «Шах Дениз»

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - bp надеется, что добыча на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз» достигнет пика в этом году.

Об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«Добыча на месторождении «Шах Дениз» в прошлом году превысила прогнозы. Это стало возможным благодаря применению новых технологий, соответствующим изменениям в плане деятельности и продуктивности скважин. Несмотря на это, добыча не вышла на плато. Тем не менее мы продолжаем наращивать производство. Эффективность операций составляет 99 процентов. В прошлом году, в период когда цены были высоки, годовое производство на месторождении превысило план, что означает дополнительные доходы и для инвесторов, и для страны», - сказал он.

Асланбейли отметил, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

«Надеемся, что сможем сохранить темп роста производства и достичь пика в этом году», - добавил он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости