ACWA Power построит в Азербайджане ветряную электростанции мощностью 1 ГВт

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и компания «ACWA Power» Королевства Саудовская Аравия подписали «Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше», передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Документ подписан в Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сказал председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан, Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством.

«Мы, как компания «ACWA Power», высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений», - добавил он.

Следует отметить, что в настоящее время с компанией «ACWA Power» ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.