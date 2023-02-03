ACWA Power и Азербайджан будут совместно развивать системы хранения энергии

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и компания «ACWA Power» Королевства Саудовская Аравия подписали «Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике», передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Документ подписан в Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что с сегодняшнего дня партнерство с компанией «ACWA Power» расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в Азербайджане систем хранения энергии.

«Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны «зеленого роста» и поставщика «зеленой энергии». Наша совместная деятельность с «ACWA Power» важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода», - добавил он.

Следует отметить, что в настоящее время с компанией «ACWA Power» ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.