Выровненная стоимость азербайджанского зеленого водорода может быть конкурентоспособной

БАКУ /Trend/ - Выровненная стоимость зеленого водорода в Азербайджане может быть конкурентоспособной по сравнению с другими рынками.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА) Кямран Гусейнов

на панельной дискуссии «Водород как инструмент перехода к экологически чистой энергетике» в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

«Среди основных особенностях развертывания водорода в стране можно отметить то, что Азербайджан хорошо связан с европейскими газовыми рынками посредством газопроводной инфраструктуры. Южный газовый коридор может быть использован для доставки водорода, смешанного с природным газом, на энергетические рынки. Другим вариантом поставки зеленого водорода может быть автономный H2 трубопровод. Учитывая относительно низкую стоимость производства возобновляемой энергии, выровненная стоимость зеленого водорода (LCOH) в Азербайджане может быть конкурентоспособным по сравнению с другими рынками. Кроме того, производство и экспорт зеленого аммиака и зеленого водорода также может рассматриваться как вариант, принимая во внимание железнодорожные и трубопроводные связи с другими странами», - сказал он.

Он отметил, что производство аммиака и метанола, выработка электроэнергии и централизованное теплоснабжение являются возможными областями применения зеленого водорода в Азербайджане.