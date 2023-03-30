Обсужден вопрос поставок азербайджанского газа в Венгрию

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Венгрии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр иностранных дел и торговли этой страны Петер Сийярто обсудили вопрос начала поставок азербайджанского газа в Венгрию до конца этого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

Согласно информации, стороны также уделили внимание вопросам, связанным с реализацией проекта «зеленого коридора», который предусматривает поставки «чистой» энергии из Азербайджана в Европу.

«Мы определили необходимые шаги по проекту», - написал министр энергетики Азербайджана.

Кроме того, как отмечается, на встрече были рассмотрены возможности расширения участия венгерской компании «MOL» в разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана.

Отметим, что Венгрия рассчитывает к концу 2023 года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд куб. м в год. Для этого потребуется повысить пропускную способность газопроводов в регионе и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие со стороны Евросоюза.

Азербайджан планирует поставить в этом году в Европу 12 миллиардов кубометров газа.