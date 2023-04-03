В Азербайджане изменение тарифов на электроэнергию не рассматривается - Эльнур Солтанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменение тарифа на электроэнергию не рассматривается.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума, проходящего 3 апреля в Баку.

По его словам, Азербайджан практически каждый день получает запросы на сотрудничество в области энергетики.

«Мы рассматриваем сотрудничество в рамках того тарифа, который будет удовлетворять потребности населения. Тарифы коммерческой продажи электроэнергии с ГЭС составляет порядка пять гяпиков, 5,5 гяпика - солнечной и 5,7 гяпика - ветряной. Наши контракты с ACWA Power и MASDAR налажены именно в рамках этих тарифов. Наше правительство покупает электроэнергию по этим тарифам и осуществляет продажу «Азерэнержи» по цене 6,6 гяпиков», - сказал он.

Солтанов добавил, что сохранение этих тарифов является приоритетом для правительства.