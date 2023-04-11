Азербайджан экспортировал на внешние рынки более половины добытого в стране газа – министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года в Азербайджане добыча газа выросла на три процента – до 12,2 миллиарда кубометров.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что свыше половины, или 6,5 миллиарда кубометров природного газа страна экспортировала на внешние рынки.

"В первом квартале 2023 года в Азербайджане добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 7,7 миллиона тонн, а газа – 12,2 миллиарда кубометров (рост на три процента). На долю экспорта пришлись 6,5 миллиарда кубометров газа", – написал министр.

Напомним, что в январе – марте 2022 года в Азербайджане было добыто 8,348 миллиона тонн сырой нефти с учетом конденсата, из которых 8,323 миллиона тонн пришлись на товарную нефть, а добыча природного газа составила 11,803 миллиарда кубометров.