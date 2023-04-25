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В Софии подписан меморандум о взаимопонимании между "Булгартрансгаз", Transgaz, FRGZ, EURSTREAM и SOCAR

Энергетика Материалы 25 апреля 2023 13:09 (UTC +04:00)
В Софии подписан меморандум о взаимопонимании между "Булгартрансгаз", Transgaz, FRGZ, EURSTREAM и SOCAR

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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СОФИЯ /Trend/ - В Софии подписан меморандум о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями "Булгартрансгаз" (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как передает во вторник корреспондент Trend, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Розен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Хирман.

Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу.

Дополнительные поставки газа будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии - так называемое «Кольцо солидарности».

Отметим, что подписание документа было предложено Болгарией.

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