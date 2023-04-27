Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 апреля снизилась на 0,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,02 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,36 доллара – до 82,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,71 доллара, составив 55,36 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 апреля понизилась на 0,28 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,19 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.