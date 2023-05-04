По IGB транспортировано более 890 млн кубометров природного газа (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - С момента запуска 1 октября 2022 года до конца апреля 2023 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) транспортировано 892 миллиона кубометров природного газа (10,4 миллиона МВтч), сообщает Trend со ссылкой на компанию ICGB, которая является оператором газопровода.

По состоянию на конец апреля зарегистрировано 16 пользователей IGB.

Суммарная мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год, из них 1,57 миллиарда кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Оставшаяся мощность предлагается на европейских площадках PRISMA и RBP.

На ранней стадии планирования проекта предполагалось, что при наличии интереса на рынке пропускная способность интерконнектора может увеличиться до 5 миллиардов кубометров в год. Это может быть достигнуто за счет строительства компрессорной станции в Комотини (Греция), где газопровод соединяется с греческой газотранспортной сетью и с Трансадриатическим газопроводом (TAP), что дает Болгарии прямой доступ к Южному газовому коридору.

Независимый оператор передачи ICGB, который отвечает за коммерческую эксплуатацию новой газовой инфраструктуры, активно рассматривает варианты такого увеличения мощности, учитывая изменившуюся энергетическую ситуацию в регионе и общие европейские усилия по обеспечению новых, безопасных маршрутов для диверсифицированных поставок. С этой целью ICGB планирует провести рыночный тест во второй половине 2023 года. По результатам рыночного теста акционеры компании (BEH и греко-итальянское совместное предприятие IGI Poseidon) примут решение о возможном расширении IGB.

Природный газ, транспортируемый по интерконнектору с начала октября 2022 года, обеспечивает более 1/3 потребности Болгарии в зимнем сезоне. Новая инфраструктура создает возможности для транспортировки природного газа в другие соседние страны региона, включая Молдову и Украину, благодаря возможности соединения с Трансбалканским газопроводом.

Twitter: @Lyaman_Zeyn