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Объявлены сроки реализации «Кольца солидарности»

Энергетика Материалы 6 мая 2023 07:37 (UTC +04:00)
Объявлены сроки реализации «Кольца солидарности»

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Инициатива "Кольцо солидарности" может быть реализована к концу 2026 года при необходимой финансовой поддержке ЕС, сообщает Trend со ссылкой на венгерскую компанию FGSZ, которая была одной из сторон, подписавших меморандум о взаимопонимании 25 апреля в Софии по данной инициативе.

"Совместная инициатива, также соответствующая энергетическим приоритетам ЕС, таким как план REPower EU и соглашение о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, была объявлена и представлена Европейской комиссии четырьмя операторами системы передачи в сентябре 2022 года. Инициатива была рассмотрена и поддержана президентом Европейской комиссии и Главным управлением энергетики Еврокомиссии (DG ENER)", — говорится в сообщении компании.

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".

Twitter: @Lyaman_Zeyn

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