IGB позволит Болгарии стать региональным хабом для распределения газа

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) предоставит Болгарии возможность стать настоящим региональным хабом для распределения газа из разных источников и разных маршрутов, сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов.

Он напомнил, что церемония открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), которая состоялась в Софии 1 октября 2022 года с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, а также президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, положила начало его коммерческой эксплуатации.

"IGB является ключевым маршрутом для транспортировки газа через Трансадриатический трубопровод (TAP) по территории Греции в Болгарию и соседние страны. Это важнейший проект для диверсификации поставок газа в регион Юго-Восточной Европы, проект, представляющий общий интерес, и приоритетный проект в рамках Группы высокого уровня по энергетическому соединению Центральной и Юго-Восточной Европы. IGB вместе с хорошо развитой болгарской национальной газотранспортной системой и уже существующими газовыми интерконнекторами с Турцией, Грецией и Румынией предоставит моей стране возможность стать настоящим региональным хабом для распределения газа из разных источников и разных маршрутов, что, собственно, и является сутью диверсификации. Таким образом, ЮГК изменил энергетическую карту не только Болгарии, но и всего Балканского региона", - сказал он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn