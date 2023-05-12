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Азербайджан обеспечивает около 30% годового потребления газа Болгарии – посол

Энергетика Материалы 12 мая 2023 08:55 (UTC +04:00)
Азербайджан обеспечивает около 30% годового потребления газа Болгарии – посол

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Руслан Стоянов
Руслан Стоянов
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан обеспечивает около 30 процентов годового потребления газа Болгарии, сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов.

Посол отметил, что Южный газовый коридор (ЮГК) - масштабный проект, и Азербайджан является важной движущей силой его успешной реализации.

"Его реализация стала примером того, чего можно добиться, когда правительства, частные компании и финансовые учреждения мотивированы и готовы работать вместе. Я рад, что Болгария с самого начала участвует в этой инициативе. Конечно, это было бы невозможно без давних дружественных двусторонних политических отношений между нашими странами, которые естественным образом переросли в стратегическое партнерство. Сейчас Болгария – единственная страна, территорию которой ЮГК напрямую не пересекает, но которая получает 1 миллиард кубометров азербайджанского газа ежегодно. Это составляет около 10 процентов мощности Трансадриатического трубопровода (ТАР) на данном этапе и около 30 процентов годового потребления Болгарии. Таким образом, Азербайджан становится важнейшим энергетическим партнером Болгарии и ЕС в целом в деле реальной диверсификации как источников, так и маршрутов поставок газа", - отметил Руслан Стоянов.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

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