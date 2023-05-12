ИЗМИР /Trend/ - SOCAR Türkiye планирует проводить техобслуживание Petkim раз в пять лет.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

"На сегодняшний день мы приостанавливаем деятельность завода каждые четыре года. За счет внедрения новых технологий и инноваций нацелены на снижение количества дней обслуживания завода и делать это раз в пять лет", - отметил он.

Ибадов также сообщил, что на сегодня мощности завода Petkim составляют 118,5 процента.

Напомним, что SOCAR Türkiye приобрела Petkim в 2008 году. Petkim выпускает пластиковую упаковку, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.