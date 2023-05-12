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SOCAR Türkiye планирует проводить техобслуживание Petkim раз в пять лет

Энергетика Материалы 12 мая 2023 12:29 (UTC +04:00)
SOCAR Türkiye планирует проводить техобслуживание Petkim раз в пять лет

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ИЗМИР /Trend/ - SOCAR Türkiye планирует проводить техобслуживание Petkim раз в пять лет.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

"На сегодняшний день мы приостанавливаем деятельность завода каждые четыре года. За счет внедрения новых технологий и инноваций нацелены на снижение количества дней обслуживания завода и делать это раз в пять лет", - отметил он.

Ибадов также сообщил, что на сегодня мощности завода Petkim составляют 118,5 процента.

Напомним, что SOCAR Türkiye приобрела Petkim в 2008 году. Petkim выпускает пластиковую упаковку, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.

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