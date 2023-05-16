Нефть дорожает в ожидании статданных

Мировые цены на нефть растут во вторник утром в ожидании выхода экономических статистик. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,45%, до 75,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 71,42 доллара.

Во вторник нефтяной рынок ожидает публикацию ряда экономических показателей, которые могут повлиять на цены. Так, днем Евростат опубликует вторую оценку ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что она останется на уровне первой оценки роста на 1,3%. А позднее будут выпущены данные по объему промышленного производства в США за апрель, аналитики ждут, что показатель не изменился с предыдущего месяца.

Инвесторы также оценивают новость о том, что минэнерго США закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Ранее, в мае, управление энергетической информации минэнерго страны сообщало, что стратегический резерв нефти в США за неделю по 5 мая опустился на 2,9 миллиона баррелей — до 362 миллионов баррелей. Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 7 октября 1983 года. Это решение может указывать на сохраняющийся высокий спрос на нефть.