TotalEnergies построит в Нахчыване электростанции общей мощностью 500 МВт

БАКУ /Trend/ - Французская TotalEnergies построит в Нахчыване ветровую и солнечную электростанции мощностью 250 МВт каждая, а также системы хранения энергии.

Как сообщает в субботу Trend, в этой связи министерство энергетики Азербайджана и TotalEnergies подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и управляющий региональный директор TotalEnergies в Азербайджане Регис Агут.

Отметим, что в Нахчыване сегодня прошла специальная сессия "Бакинской энергетической недели" под названием «Нахчыван и Восточный Зангезур: потенциал зеленой энергии».

С 31 мая по 2 июня в Баку прошли 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике, 1-2 июня - 28-й Международный Бакинский энергетический форум.