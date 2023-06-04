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Энергетика
Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 26 ноября в Вене
Энергетика
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4 июня 2023 20:20 (UTC +04:00)
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БАКУ /Trend/ - Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 26 ноября в Вене.
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Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году
20:31 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 26 ноября в Вене
20:20 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Страны ОПЕК+ согласились добывать до 40,46 млн б/с за 2024 год
20:20 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Устраивающие демонстрации пытаются помешать Швеции вступить в НАТО - Столтенберг
19:45 (UTC+04)
Турция
Материалы
Все больше армянских жителей Карабаха проходят через КПП в Лачине - Новые кадры
19:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
18:38 (UTC+04)
Спорт
Материалы
В Стамбуле прошла встреча президента Турции с генсеком НАТО
18:01 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Азербайджане выявлено еще два случая заражения коронавирусом
17:45 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов I группы специальностей
17:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Германия направит два корабля в Индо-Тихоокеанский регион
17:13 (UTC+04)
Европа
Материалы
Бензема покинет испанский "Реал"
16:38 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Команданте Рауль Кастро Русу - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
16:12 (UTC+04)
Россия
Материалы
Ибрагим Калын может быть назначен главой MIT
15:57 (UTC+04)
Турция
Материалы
Предотвращена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения – минобороны
15:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу - минобороны
15:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эрдоган примет генсека НАТО
14:45 (UTC+04)
Турция
Материалы
Али Асадов поблагодарил бывшего вице-президента Турции Фуата Октайа
14:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу
14:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов пригласил Хакана Фидана посетить Азербайджан
13:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский тхэквондист вышел в 1/8 финала чемпионата мира
12:34 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)
12:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Спецпредставитель США призвал Китай повлиять на КНДР
11:51 (UTC+04)
США
Материалы
Али Асадов поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции
11:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстан планирует строительство ряда объектов ВИЭ
10:59 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС
10:41 (UTC+04)
США
Материалы
Закир Гасанов направил поздравительное письмо своему турецкому коллеге
10:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр обороны Азербайджана поблагодарил Хулуси Акара
09:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Число жертв столкновения поездов в Индии приблизилось к 300
09:51 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече министров ОПЕК+
09:28 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Турции произошло землетрясение
09:14 (UTC+04)
Турция
Материалы
Министр обороны Китая заявил, что конфликт с США стал бы мировой катастрофой
08:41 (UTC+04)
США
Материалы
"Реал Мадрид" объявил об уходе Эдена Азара
07:59 (UTC+04)
В мире
Материалы
Сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей
07:20 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
В Москве вспыхнул пожар на складе площадью 300 квадратных метров
06:37 (UTC+04)
Россия
Материалы
«Аль-Хиляль» может объявить о трансфере нападающего Лионеля Месси 6 июня
05:50 (UTC+04)
В мире
Материалы
Инфляция в Узбекистане составила 0,49%
04:55 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Министры стран-участниц ОПЕК+ встретятся в Вене
03:59 (UTC+04)
В мире
Материалы
Во Франции акция протеста против пенсионной реформы запланирована на 6 июня
02:55 (UTC+04)
Европа
Материалы
Да здравствует турецко-азербайджанское братство - Чавушоглу
02:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу
01:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за вклад в азербайджано-турецкие отношения
00:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эрдоган объявил состав нового кабинета министров
3 июня 23:53 (UTC+04)
Турция
Материалы
Джевдет Йылмаз назначен новым вице-президентом Турции
3 июня 23:39 (UTC+04)
Турция
Материалы
Генерал Яшар Гюлер назначен новым министром обороны Турции
3 июня 23:35 (UTC+04)
Турция
Материалы
Али Ерликая назначен министром внутренних дел Турции
3 июня 23:26 (UTC+04)
Турция
Материалы
Хакан Фидан назначен министром иностранных дел Турции
3 июня 23:24 (UTC+04)
Турция
Материалы
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
3 июня 22:53 (UTC+04)
США
Материалы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ужине от имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре (ФОТО)
3 июня 21:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
На юго-востоке Турции ликвидированы три боевика РПК
3 июня 21:52 (UTC+04)
Турция
Материалы
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
3 июня 21:05 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом
3 июня 20:06 (UTC+04)
Общество
Материалы
Мы выполним обещания, данные нашему народу на выборах - Эрдоган
3 июня 19:15 (UTC+04)
Турция
Материалы
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева
3 июня 19:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сегодня вечером будет объявлен состав нового кабинета правительства Турции - Эрдоган
3 июня 18:57 (UTC+04)
Турция
Материалы
Мы продолжим служить Турции - Президент Эрдоган
3 июня 18:49 (UTC+04)
Турция
Материалы
Турция оставила позади еще один из критичных периодов своей истории - Эрдоган
3 июня 18:47 (UTC+04)
Турция
Материалы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО/ВИДЕО)
3 июня 18:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Распространены кадры прохождения КПП в Лачине армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
3 июня 17:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир
3 июня 17:15 (UTC+04)
Турция
Материалы
Названа дата избрания нового председателя парламента Турции
3 июня 17:05 (UTC+04)
Турция
Материалы
Еженедельный дайджест ключевых событий транспортного сектора Азербайджана
3 июня 16:51 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с рабочим визитом в Турцию (ФОТО/ВИДЕО)
3 июня 16:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Туркменское министерство объявило тендер на капремонт ряда объектов
3 июня 16:22 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Управление ирригационных систем Зардаба закупит автозапчасти
3 июня 16:16 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Стоимость азербайджанской нефти за неделю (ОБЗОР)
3 июня 16:12 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность Президента Турции
3 июня 16:08 (UTC+04)
Турция
Материалы
Агентство аграрных услуг Азербайджана привлечет услуги по ремонту
3 июня 16:03 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
В Анкаре состоялась инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)
3 июня 15:54 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Азербайджане сегодня прошел вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей
3 июня 15:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
Центральная Азия – Европейский Союз: на пути к дальнейшему прогрессу
3 июня 15:41 (UTC+04)
Центральная Азия
Материалы
Кыргызстан нацелен на привлечение инвестиций ЕС для развития сферы ВИЭ
3 июня 15:34 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Гидропроекты в Кыргызстане удовлетворят спрос на электроэнергию в стране
3 июня 15:13 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с обнаруженным в Шуше массовым захоронением
3 июня 15:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мечтаю выступать за сборную Азербайджана по аэробной гимнастике – юная спортсменка
3 июня 15:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Ираке считают преждевременными разговоры о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
3 июня 14:58 (UTC+04)
Арабские страны
Материалы
На освобожденных от оккупации землях Азербайджана в массовых захоронениях найдены останки более 400 человек - Военная прокуратура (ФОТО)
3 июня 14:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Nobel Energy построит крупную солнечную электростанцию в Нахчыване
3 июня 14:39 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
TotalEnergies построит в Нахчыване электростанции общей мощностью 500 МВт
3 июня 14:34 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Соревнования первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике станут хорошим опытом – юная спортсменка
3 июня 14:32 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб (ВИДЕО)
3 июня 14:28 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
В Шушинской тюрьме армяне избивали пленных до смерти и массово хоронили - свидетель событий
3 июня 14:25 (UTC+04)
Общество
Материалы
По предварительным данным, в массовом захоронении в Шуше находятся останки 4 человек - Эльдар Самедов
3 июня 14:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
Останки, найденные в Шуше, предположительно, принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести в I Карабахской войне - Акиф Гулиев
3 июня 14:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
Есть информация о массовых захоронениях на ряде территорий города Шуша - Эльдар Самедов
3 июня 14:06 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в ряд законов
3 июня 13:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Шуше обнаружено массовое захоронение (ФОТО)
3 июня 13:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю
3 июня 13:16 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Утвержден Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Индонезией - Указ
3 июня 13:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев утвердил cоглашение, подписанное между Азербайджаном и Израилем
3 июня 13:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Минэнерго Азербайджана подписало меморандумы с Total Energies и Nobel Energy Management
3 июня 12:59 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
3 июня 12:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Проходит заключительный день 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике
3 июня 12:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
Внесено изменение в Положение об операторе информационной системы "ASAN müraciət"
3 июня 12:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Кабмин Азербайджана изменил дополнительные условия для оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом
3 июня 12:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Должностные оклады сотрудников Госналоговой службы Азербайджана утверждены в новой редакции
3 июня 12:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования
3 июня 12:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Иреване полностью уничтожено историко-культурное наследие Азербайджана - Адиль Керимли
3 июня 12:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан
3 июня 12:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял президента Международного Олимпийского комитета (ФОТО/ВИДЕО)
3 июня 12:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстан планирует подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов к 2025 г.
3 июня 12:08 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
МИД Азербайджана обратился к гражданам, желающим посетить Иран
3 июня 12:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
МВФ ухудшил прогнозы по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы
3 июня 11:47 (UTC+04)
Европа
Материалы
Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба" - Касым-Жомарт Токаев
3 июня 11:42 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
3 июня 11:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
3 июня 11:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии
3 июня 11:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы дата и повестка внеочередного заседания парламента Азербайджана
3 июня 11:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии
3 июня 11:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Энергобезопасность Венгрии укрепилась еще больше благодаря Азербайджану - Петер Сийярто
3 июня 10:48 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Восточный регион Туркменистана наращивает производство электроэнергии
3 июня 10:32 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Талята Рахманова - его называли мастером эпизода (ФОТО)
3 июня 10:20 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
3 июня 10:12 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Президент МОК находится с визитом в Азербайджане
3 июня 10:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация книги и премьера спектакля в честь видного писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)
3 июня 10:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Снижение инфляции крайне важно с точки зрения оптимизации цен - Вугар Байрамов
3 июня 09:43 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2%
3 июня 09:35 (UTC+04)
Грузия
Материалы
В Баку пройдет выставка портретов корифеев азербайджанской культуры
3 июня 09:28 (UTC+04)
Культура
Материалы
Умер французский бизнесмен, ставший прототипом главного героя в фильме "1+1"
3 июня 08:57 (UTC+04)
В мире
Материалы
Президент США объявил о намерении подписать законопроект по лимиту госдолга в субботу
3 июня 08:21 (UTC+04)
США
Материалы
Сегодня в Турции пройдет церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
3 июня 08:00 (UTC+04)
Турция
Материалы
Ряд азербайджанских стартапов уже вышел на рынок Польши - посол
3 июня 07:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан и Туркменистан значительно увеличили взаимный товарооборот
3 июня 07:08 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Узбекско-французское совместное предприятие проводит ТЭО добычи урана - Orano
3 июня 07:07 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
В Кыргызстане выросло производство электроэнергии
3 июня 07:07 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Вырос импорт Таджикистаном машинного оборудования из Грузии
3 июня 07:06 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Компания Volkswagen представила ограниченную серию Volkswagen Golf R 333
3 июня 06:18 (UTC+04)
В мире
Материалы
Кенийская спортсменка побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров
3 июня 05:24 (UTC+04)
Спорт
Материалы
В Китае зафиксирована рекордная жара
3 июня 04:31 (UTC+04)
В мире
Материалы
В результате столкновения поездов в Индии погибло 207 человек
3 июня 03:35 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Госдепартамент США одобрил возможную продажи Нидерландам установок для запуска ракет
3 июня 02:44 (UTC+04)
США
Материалы
Министр иностранных дел Сербии посетит инаугурацию президента Турции
3 июня 01:57 (UTC+04)
Европа
Материалы
ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса
3 июня 01:22 (UTC+04)
Спорт
Материалы
SOCAR и MVM CEEnergy Zrt подписали соглашение о продаже 100 млн кубометров природного газа (ФОТО)
3 июня 00:49 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Достигнута конкретная договоренность по Зангезурскому коридору - ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИИ
3 июня 00:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
2 июня 23:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
В ряде районов Азербайджана ожидаются осадки
2 июня 23:01 (UTC+04)
Общество
Материалы
SOCAR и Energy China International обсудили развитие проектов ВИЭ (ФОТО)
2 июня 22:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент SOCAR встретился с министром промышленности и торговли Чехии (ФОТО)
2 июня 22:30 (UTC+04)
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Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика" (ФОТО)
2 июня 21:35 (UTC+04)
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Материалы
ОПЕК+ 4 июня оценит ситуацию на рынке нефти и примет решение - министр нефти Ирака
2 июня 21:34 (UTC+04)
Энергетика
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«Azercell Telecom» вновь получил международную оценку в области обслуживания абонентов
2 июня 21:20 (UTC+04)
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ИВ Губадлинского района привлечет работы по подготовке проектно-сметной документации
2 июня 20:30 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и замминистра обороны США
2 июня 20:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
2 июня 20:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Участники проекта Бакинской филармонии "Gənclərə dəstək" выступили с концертом в Грузии (ФОТО)
2 июня 19:58 (UTC+04)
Культура
Материалы
Чехия стремится заключить контракты с SOCAR о поставках газа из Азербайджана
2 июня 19:44 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Чехия нацелена на развитие сотрудничества в ж/д сфере с Азербайджаном
2 июня 19:33 (UTC+04)
Экономика
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Выплата компенсаций вкладчикам Günay Bank будет производиться через Bank Respublika
2 июня 19:20 (UTC+04)
Экономика
Материалы
SOCAR достигла рекордного показателя EBITDA в 2022 г.
2 июня 19:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Ассоциация WiLAT в скором времени начнет работу в Азербайджане
2 июня 19:01 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Эмир Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости
2 июня 18:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Премьер-министр Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости
2 июня 18:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Туркменский госконцерн закупит спецтехнику
2 июня 17:58 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
ЕС и Азербайджан работают над обеспечением инвестиций в расширение ЮГК
2 июня 17:54 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Надеюсь завоевать медаль – участница чемпионата Баку по аэробной гимнастике
2 июня 17:45 (UTC+04)
Общество
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Azerbaijan Kids Best Model 2023 – самые стильные и очаровательные (ФОТО)
2 июня 17:44 (UTC+04)
Стиль
Материалы
Пашинян может принять участие в инаугурации Президента Турции
2 июня 17:41 (UTC+04)
Турция
Материалы
Цифровизация страховых договоров по обязательному страхованию имущества завершена - эксперт
2 июня 17:37 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Ряд азербайджанских стартапов уже вышел на рынок Польши - посол
2 июня 17:33 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Микаил Джаббаров и Ираклий Гарибашвили обсудили расширение экономических связей стран (ФОТО)
2 июня 17:28 (UTC+04)
Экономика
Материалы
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