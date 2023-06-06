Департамент госконцерна в Туркменистане перевыполнил план по добыче газового конденсата

БАКУ /Trend/ - Управление "Лебапгазчыкарыш" государственного концерна "Туркменгаз" в Туркменистане с января по апрель нынешнего года добыло свыше 14,96 тысячи тонн газового конденсата, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, в указанный период управление госконцерна перевыполнило производственный план на 288 тонн.

Производственный план предприятия за январь-апрель 2023 года был установлен на уровне около 14,67 тысячи тонн газового конденсата.

За 2022 год управление добыло более 45,4 тысячи тонн газового конденсата, который является сырьем для Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. План по его добыче был перевыполнен на восемь процентов.

Отметим, что эти результаты были достигнуты вследствие повышения производительности газовых месторождений, ремонта и возобновления эксплуатации неактивных скважин.