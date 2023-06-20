Стоимость азербайджанской нефти превысила $79

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 июня повысилась на 0,56 доллара США и составила 79,14 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,56 доллара, составив 77,68 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,36 доллара, составив 53,95 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 июня повысилась на 0,21 доллара и составила 75,47 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.