Расширение TAP поспособствует обеспечению устойчивости в энергетической трилемме

БАКУ/Trend/ - Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) поспособствует обеспечению устойчивости.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель TAP в Греции Иоаннис Марис.

«Расширение TAP может помочь обеспечить устойчивость, которая является одним из элементов энергетической трилеммы, поскольку в будущем по трубопроводу можно будет транспортировать новые объемы водорода и других возобновляемых газов», - сказал он, выступая на панельной дискуссии на 12-м Афинском энергетическом саммите.

Отметим, что после первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационном образах. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб.

Новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.

Twitter: @Lyaman_Zeyn