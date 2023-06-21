Основной целью SOCAR является обеспечение энергобезопасности в Азербайджане и в регионе - Ровшан Наджаф (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Основной целью в рамках стратегии SOCAR является обеспечение энергобезопасности в Азербайджане и в регионе в целом.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе панельной дискуссии «Управление человеческими ресурсами на государственных и частных предприятиях» в рамках Саммита человеческих ресурсов 2023.

По его словам, речь идет об использовании устойчивых и прогрессивных технологий при обеспечении энергетической безопасности.

“Человеческие ресурсы – самый главный и самый важный из всех остальных в достижении поставленных целей и уверенного продвижения вперед. В настоящее время наиболее оспариваемым ресурсом являются человеческие ресурсы. Их развитие, а также развитие человеческого капитала - это постоянный процесс. Каждый человек, независимо от того, где он получает образование, в эпоху динамичного развития постоянно нуждается в ещё большем обучении, приобщаясь к нему через постоянное самосовершенствование», - отметил Наджаф.