В среду утром мировые цены на нефть не показывают единой динамики, после роста почти на 2% во вторник, сообщает Trend.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59% и составляет $75,8 за баррель, в то время как августовские фьючерсы на WTI выросли на 1,56%, достигнув отметки $70,88.

Вчера цены на нефть повысились на 2% и 1,8% соответственно, поддерживаемые новостями о дополнительном сокращении добычи нефти в августе со стороны Саудовской Аравии и России.

В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки на август, которое было начато в июле. Позднее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия также сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе. Представители аппарата Новака уточнили, что в результате этих мер Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе в дополнение к принятым ранее обязательствам.

Инвесторы также ждут публикации еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США в четверг. Аналитики прогнозируют снижение показателя за неделю до 30 июня на 1,8 миллиона баррелей после снижения на 9,6 миллиона на прошлой неделе.