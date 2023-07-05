Азербайджан и Еврокомиссия обсудили развитие Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили в Вене (Австрия) развитие Южного газового коридора, сообщает в среду Trend.

"Мы обсудили некоторые вопросы, связанные с приоритетами нашего стратегического партнерства в области энергетики, в том числе развитие Южного газового коридора, расширение сотрудничества в целях обеспечения энергетической безопасности", - написал Шахбазов на своей странице в Twitter.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году страна планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год до 2027 года.