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Азербайджан и Еврокомиссия обсудили развитие Южного газового коридора

Энергетика Материалы 5 июля 2023 18:51 (UTC +04:00)
Азербайджан и Еврокомиссия обсудили развитие Южного газового коридора

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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили в Вене (Австрия) развитие Южного газового коридора, сообщает в среду Trend.

"Мы обсудили некоторые вопросы, связанные с приоритетами нашего стратегического партнерства в области энергетики, в том числе развитие Южного газового коридора, расширение сотрудничества в целях обеспечения энергетической безопасности", - написал Шахбазов на своей странице в Twitter.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году страна планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год до 2027 года.

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