Мировые цены на нефть медленно снижаются

В четверг утром мировые цены на нефть слегка снизились вследствие тревог по поводу спроса и ожиданий уменьшения коммерческих запасов в США, сообщает Trend.

Согласно информации, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,34% до 76,39 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI упали на 0,13%, достигнув отметки в 71,7 доллара.

Инвесторы в целом становятся более осторожными из-за опасений по поводу экономической ситуации. Негативные данные о деловой активности, опубликованные на прошлой неделе, усилили тревоги трейдеров относительно перспектив восстановления, что оказывает отрицательное влияние на прогнозы спроса на нефть.

В то же время инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) относительно коммерческих запасов в США. По оценке организации, опубликованной ночью перед четвергом, запасы снизились на 4,4 миллиона баррелей на неделе, заканчивающейся 30 июня.

Официальная статистика, предоставляемая минэнерго США, будет опубликована позднее в четверг. Аналитики прогнозируют сокращение запасов всего на 1 миллион баррелей после предыдущего снижения на 9,6 миллиона баррелей на прошлой неделе.