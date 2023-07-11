Мировые цены на нефть растут в преддверии экономической статистики из США

Во вторник утром наблюдается рост мировых цен на нефть, поскольку рынки ожидают выхода макроэкономических данных из США, сообщает Trend.

Согласно последним отчетам, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,6% и достигла отметки в 78,14 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI также выросли на 0,67% и составили 73,48 доллара.

На данный момент рынки находятся в ожидании публикации данных о состоянии инфляции в США, которая запланирована на среду. Аналитики прогнозируют, что в июне потребительские цены вырастут на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после увеличения на 4% в предыдущем месяце. В месячном выражении ожидается рост на 0,3% по сравнению с 0,1% в мае.

Эти данные ожидаются с большим интересом на рынке, поскольку инфляция является важным показателем экономической стабильности и может повлиять на решения Центрального банка США относительно денежно-кредитной политики. В свете ожидаемого повышения цен на нефть, инвесторы и трейдеры следят за развитием событий, чтобы принять информированные решения на рынке.