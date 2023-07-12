EIB готов рассмотреть возможность финансирования проектов возобновляемой энергетики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) готов рассмотреть вопрос о финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Азербайджане, сообщил Trend представитель банка.

"Нашими приоритетами в Азербайджане являются содействие сбалансированному и устойчивому экономическому развитию, особенно сельских районов и диверсификации источников энергии в стране", - сказали в банке.

Представитель EIB отметил, что помимо действий по борьбе с изменением климата, которые являются важнейшим приоритетом для банка, деятельность EIB Global сосредоточена на различных приоритетных областях, включая инновации, цифровой и человеческий капитал, малый и средний бизнес, устойчивые города и регионы, а также устойчивая энергетика и природные ресурсы.

"EIB обсуждает с правительством Азербайджанской Республики и различными соответствующими заинтересованными сторонами возможные области сотрудничества, включая потенциальные проекты, описанные в инициативе "Глобальный шлюз ЕС" (Global Gateway), а также в Экономическом и инвестиционном плане ЕС", — сказал представитель банка.

По словам источника, для того, чтобы претендовать на финансирование банка, проекты должны продвигать приоритеты и цели Европейского Союза и EIB.

"Все проекты, которые мы финансируем, должны быть рентабельными. Но они также должны соответствовать высоким техническим, экологическим и социальным стандартам. Совместный опыт наших экономистов, инженеров, финансовых аналитиков и специалистов по борьбе с изменением климата обеспечивает успех проектов", - сказали в банке.

Отметим, что Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Так, потенциал возобновляемых источников энергии, экономически целесообразных и технически реализуемых, оценивается в 27 000 МВт, в том числе 3 000 МВт энергии ветра, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергетического потенциала, 520 МВт энергии горных рек.

В стране реализуются крупные проекты по возобновляемым источникам энергии совместно с Masdar, ACWA Power и bp.

На долю освобожденных территорий приходится около 25 процентов внутренних водных ресурсов Азербайджана, что составляет примерно 2,56 миллиарда кубометров в год. В частности, имеется большой потенциал для реализации проектов солнечной энергетики на освобожденных территориях.

Потенциал солнечной энергетики на освобожденных территориях оценивается более чем в 7200 МВт.

Согласно концепции создания "зеленых" зон, электроэнергия, потребляемая в освобожденных районах Азербайджана, будет производиться только из возобновляемых источников энергии.