Стали известны объёмы поставок газа по IGB в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - По интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в первом полугодии 2023 года транспортировано 669 миллионов кубометров газа, сообщили во вторник Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

«Только за первые 6 месяцев 2023 года объем транспортировки составил 7,8 миллиона МВтч. Это эквивалентно 669 миллионам кубометров», — заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

По их словам, число пользователей интерконнектора Греция-Болгария в настоящее время составляет 22 компании.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

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