Министр энергетики Азербайджана встретился с румынским коллегой

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Бухарест состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Румынии Себастьяна Иона Бурдужа.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, на встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов президентов Азербайджана и Румынии для сотрудничества между двумя странами, многогранное и интенсивное развитие связей в энергетическом секторе. Еще раз было отмечено стратегическое значение планов по развитию "Коридора зеленой энергии Каспийское море – Европейский Союз" для азербайджано-румынского энергетического партнерства. Подчеркнута важность скорейшей реализации работ, предусмотренных меморандумом, который был подписан в рамках создания коридора зеленой энергии.

В то же время состоялись обсуждения по договорам, связанным с природным газом, отмечена важность регулярных контактов между государственными компаниями Romgaz и SOCAR. И.Бурдужа заявил о высокой оценке деятельности SOCAR в Румынии и указал на значимость развития этой деятельности с точки зрения обеспечения рыночной конкурентоспособности и энергетической безопасности.

На встрече также был рассмотрен ряд других вопросов, вытекающих из двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетическом секторе.

Отметим, что Между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия (СП) по проекту "зеленого коридора Азербайджан-ЕС", который предусматривает транспортировку зеленой энергии из Каспийского моря в Европу.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу подписали 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.