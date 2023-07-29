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Импорт СПГ в Турцию вырос на 46%

Энергетика Материалы 29 июля 2023 05:11 (UTC +04:00)
Импорт СПГ в Турцию вырос на 46%

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В мае текущего года импорт природного газа в Турцию увеличился на 46,13 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 320 370 тонн, как показывает отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции, передает Trend.

Главными поставщиками СПГ в Турцию стали Алжир, США, Россия, Казахстан и Нигерия.

Одновременно, экспорт СПГ из Турции в тот же период уменьшился на 64,31 процента и составил 11 493 тонны.

Важнейшими партнерами Турции по экспорту СПГ стали Маршалловы острова, Болгария, Иордания, Греция, Румыния, свободные зоны Турции и Ливан.

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