Цены на нефть незначительно растут

Цены на мировом рынке нефти немного повышаются во вторник утром в результате публикации данных китайской таможни, указывающих на увеличение импорта нефти в страну с начала года, следует из торговых данных, сообщает Trend.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на небольшой 0,05%, достигнув уровня 85,38 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI увеличиваются на 0,11%, до 82,03 доллара.

Объемы импорта нефти в Китай за период январь-июль увеличились на 12,4% по сравнению с прошлым годом и достигли 325,752 миллиона тонн нефти. Одновременно объем импорта природного газа за этот же период вырос на 7,6% год к году и составил 66,876 миллиона тонн. Стоит отметить, что общие объемы импорта и экспорта за июль уменьшились на 14,5% и 12,4% соответственно. Важно отметить, что Китай является одним из крупнейших мировых импортеров нефти, поэтому эти данные имеют существенное значение для мирового рынка.