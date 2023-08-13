Минэнерго США назвало прогнозы по добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023-2024 гг.

БАКУ /Trend/ - Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по объемам добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023-2024 годах, сообщает в среду Trend.

По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,64 миллиона б/с. При этом, фактическая добыча в первом квартале составила 65 тысяч б/с, во II-ом квартале - 0,62 миллиона б/с, прогноз на III-й квартал составляет 0,64 миллиона б/с (июльский прогноз - 0,64 миллиона б/с), на IV-й - 0,65 миллиона б/с (июньский прогноз - 0,65 миллиона б/с).

По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2024 году составит 0,65 миллиона б/с. При этом, добыча нефти в I-ом квартале следующего года составит 0,65 миллиона б/с, во II-ом - 0,65 миллиона б/с, в III-ем - 0,65 миллиона б/с, в IV-ом - 0,66 миллиона б/с.

Отметим, что по уточненным данным управления, в 2022 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,67 миллиона б/с.

Напомним, что согласно прогнозу ОПЕК, производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2024 году сократится примерно на 30 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки.