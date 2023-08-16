Нефть продолжает дешеветь

Утром среды мировые цены на нефть продолжили падение, начавшееся в предыдущий день из-за тревог по поводу перспектив спроса на сырье, особенно со стороны Китая. Однако это снижение уже происходит более умеренными темпами, сообщает Trend.

На мировых рынках цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшилась на 0,31%, достигнув отметки в 86,63 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI также снизились на 0,28%, достигнув отметки в 80,76 доллара.

Опасения относительно экономики Китая, одного из ключевых потребителей и импортеров нефти, оказывают негативное воздействие на устойчивость спроса на нефть в стране. Эти тревоги усилились после публикации макроэкономических данных вчерашнего дня. В июле промышленное производство в стране выросло на 3,7% в годовом выражении, что оказалось ниже прогноза роста на уровне 4,4%. Этот отчет привел к началу снижения цен на нефть, и уже к вечеру падение цен составило более 1,5%.

Даже позитивное сообщение Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов нефти в США за неделю к 11 августа не смогло переломить этот негативный тренд. По данным института, запасы сократились на 6,2 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США позднее в этот день, прогнозы аналитиков указывают на сокращение запасов на 2,3 миллиона баррелей.