Нефть слабо дешевеет на опасениях за перспективы спроса

Утром во вторник мировые цены на нефть демонстрируют небольшое снижение, так как возникли опасения относительно спроса на сырье, сообщает Trend.

Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent ушла вниз на 0,11%, достигнув отметки в 84,37 доллара за баррель. Аналогично, цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также уменьшилась на 0,11%, опустившись до 80,03 доллара.

За предыдущие два месяца цены на нефть показали рост на уровне 17%. Но, согласно мнению экспертов, в последние несколько недель этот рост ослабел.

Главным фактором, повлиявшим на эту динамику, стало ухудшение прогнозов по спросу, особенно в Китае. Последние макроэкономические данные из Китайской Народной Республики указывают на замедление процесса экономического восстановления.