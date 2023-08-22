БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества

Как передает во вторник Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в X (Twitter).

"С министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым мы подписали новую дорожную карту развития нашего энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. В перспективе существует множество энергетических проектов, и наше энергетическое партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран", - говорится в публикации.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой" энергии.

"Освобожденные территории и "зеленая" энергетика являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества", - прокомментировал министр энергетики Парвиз Шахбазов подписание дорожной карты по "зеленой" энергии.