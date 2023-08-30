Нефть дорожает на данных о сильном снижении запасов в США

Утром среды мировые цены на нефть заметно поднялись после опубликования данных Американским институтом нефти (API), которые свидетельствуют о значительном сокращении коммерческих запасов нефти в США, сообщает Trend.

Согласно данным торгов, цена ноябрьских фьючерсов на северноморскую нефть марки Brent выросла на 0,33% и достигла отметки 85,19 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,44% до 81,5 доллара.

Инвесторы проявили особый интерес к данным, представленным API. Организация сообщила, что за прошедшую неделю до 25 августа коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 11,5 миллиона баррелей. Официальная статистика, которая будет опубликована позже в этот день, покажет точную картину. Согласно оценкам аналитиков, ожидалось уменьшение всего на 3,3 миллиона баррелей после предыдущего снижения на 6,1 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Нефтяной рынок также ожидает публикации данных о состоянии китайской экономики в четверг. Государственное статистическое управление Китая представит индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны. Ожидается, что этот показатель вырастет до 49,4 пункта в августе, сравнивая с предыдущим показателем в 49,3 пункта в предыдущем месяце.