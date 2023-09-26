Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 сентября понизилась на 0,91 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 99,06 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,9 доллара до 98,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,88 доллара, составив 80,34 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 25 сентября снизилась на 0,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.