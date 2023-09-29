Сегодня между Азербайджаном и Турцией будет подписана новая "дорожная карта"

БАКУ/Trend/ - Сегодня будет подписана "дорожная карта" по созданию инфраструктуры импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ​​в ходе своего выступления на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Нахчыване.

"Турция и Азербайджан хотят в предстоящий период расширить проекты, которые способствуют энергетической безопасности нашего региона и Европы с помощью трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, в различных областях, таких как возобновляемые источники энергии.

Необходимы серьезные преобразования в энергетике. Мы думаем, что это будет возможно при двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Наша инфраструктура должна быть обновлена", - сказал турецкий министр.

А.Байрактар ​​подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан в применении "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации землях и в Нахчыване.

"После этого мы продолжим работу как два надежных и сильных государства. С другой стороны, сегодня будет подписана "дорожная карта" по созданию инфраструктуры импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Турцией. Мы сделаем очень важный шаг в этой области. Инновации в нашем сотрудничестве в области энергетики будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и наших связей с Нахчываном", - добавил А.Байрактар.

Отметим, что сегодня в городе Нахчыван проходит III Азербайджано-турецкий энергетический форум и I Международная конференция "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

В мероприятиях принимают участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и министр по изменению климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри. В рамках мероприятия запланировано проведение пленарных сессий на темы "энергетический переход",""зеленая" энергетическая зона", ""зеленый" энергетический потенциал Нахчывана" и другие темы, а также выступления ряда высокопоставленных лиц Азербайджана и Турции.

Отметим также, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.