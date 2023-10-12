Парвиз Шахбазов рассказал о диверсификации энергорынков на "Российской энергетической неделе" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя», проходившем в Москве, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства, на заседании, на котором присутствовал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, Парвиз Шахбазов поделился своим мнением о мировом рынке нефти и газа и приоритетах газоснабжения Азербайджана в период турбулентности.

Шахбазов сказал, в настоящее время азербайджанский газ транспортируется в семь стран. «Расширение Южного газового коридора, «Кольца солидарности» и другие инициативы создают перспективу расширения географии поставок. Необходимы скоординированные действия и широкое сотрудничество», - отметил министр энергетики.

Он подчеркнул, что Турция является важным партнером нашей страны в планах выхода на новые рынки для реализации азербайджанского газа.

«Энергетический переход – это довольно длительный процесс, когда учитываются энергетическая безопасность, экономическая доступность и экологическая устойчивость. Для достижения сбалансированной энергетической системы не следует подвергать сомнению необходимость продолжения инвестиций в нефтегазовую сферу и параллельно расширять использование возобновляемых источников энергии. Именно страны, обеспечившие энергетическую безопасность себе и своим партнерам, могут реализовать правильную и рациональную политику энергоперехода", - добавил министр.

Напомним, что министр энергетики Парвиз Шахбазов посетил Российскую Федерацию по приглашению вице-премьера РФ Александра Новака. В рамках форума планируется, что министр энергетики примет участие в дискуссиях и проведет двусторонние встречи в рамках сессии «Управление мировым рынком нефти и газа в неспокойные времена». VI Международный форум "Российская энергетическая неделя", продлится до 13 октября 2023 года.