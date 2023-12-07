Большая часть инвестиций Великобритании в Азербайджан была направлена в нефтегазовый сектор - министр

БАКУ /Trend/ - С 1995 года по первое полугодие 2023 года азербайджанские инвестиции в Великобританию составили два миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«За тот же период Великобритания инвестировала в Азербайджан 35 миллиардов долларов США, 33 миллиарда из которых были направлены в нефтегазовый сектор», - сказал он.

Шахбазов отметил, что основными статьями импорта из Великобритании являются оборудование, транспортные средства, черные металлы, фармацевтическая и химическая продукция.

«В то время как Азербайджан экспортирует в Великобританию в основном сырую нефть, удобрения и различное оборудование», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.