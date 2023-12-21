Региональный менеджер IFC назвала 5 ключевых способов поддержки энергетического перехода

БАКУ /Trend/ - Изменение климата серьезно влияет на жизнь людей в развивающихся странах, препятствуя усилиям по борьбе с бедностью.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный старший менеджер по инфраструктуре и природным ресурсам Международной финансовой корпорации (IFC) Шерил Эдлесон Хэнвей.

"IFC усердно работает над ускорением устойчивого и инклюзивного перехода в развивающихся странах, поддерживая компании развивающихся рынков в получении доступа к капиталу, который им необходим для перехода к "чистой" энергии. Каждый год мы помогаем развивающимся странам избежать 153 миллионов тонн выбросов углекислого газа, что эквивалентно отключению от сети 13 крупных угольных электростанций", - сказала она.

Хэнвей отметила, что отсутствие доступа к электроэнергии также представляет собой серьезное препятствие для развития частного сектора и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Цели устойчивого развития были приняты всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году как часть Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Широкий и справедливый доступ к надежной и "чистой" энергии имеет важное значение для сокращения бедности, создания рынков и возможностей, ускорения обеспечения гендерного равенства и достижения ЦУР. Мы считаем, что необходимы дополнительные действия для ускорения сокращения глобальных выбросов парниковых газов, одновременно удовлетворяя растущий спрос на энергию и сокращая разрыв в доступе к энергии. Ускорение принятия решений в области возобновляемых источников энергии и использование инновационных технологий для повышения энергоэффективности, инклюзивности и экономической эффективности нашего энергетического сектора будут иметь ключевое значение для достижения этих целей", - добавила она.

Региональный старший менеджер отметила, что из 17 ЦУР IFC вносит свой вклад в ЦУР 7 (доступная и "чистая" энергия) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата), финансируя инновационные энергетические решения, которые расширяют доступ к "чистой" энергии на развивающихся рынках, одновременно сокращая и избегая выбросов парниковых газов и обеспечивая инвестиции в устойчивость активов и энергосистем.

"Кроме того, мы поддерживаем ускорение энергетического перехода посредством:

- поддержки первых в своем роде проектов в области возобновляемых источников энергии и новых инновационных технологий;

- масштабирования крупных программ возобновляемой энергетики;

- стандартизации подходов для ускорения тиражирования проектов возобновляемой энергетики;

- помощи корпорациям в декарбонизации за счет использования возобновляемых источников энергии и реализации проектов по повышению энергоэффективности;

- мобилизации капитала и содействия увеличению инвестиций в проекты возобновляемой энергетики посредством взаимодействия IFC с финансовыми учреждениями и рынками капитала", - сказала она.

X: @Lyaman_Zeyn