Назван объем производства газа в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в январе 2024 года увеличил добычу газа на 30 миллионов кубометров газа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"За этот период на экспорт было отправлено 2,3 миллиарда кубометров из 4,3 миллиарда кубометров газа", - написал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что производство нефти за январь составило 2,5 миллиона тонн, из которых 2,1 миллиона тонн было направлено на экспорт.

Отметим, что Азербайджан обладает значительными запасами газа на шельфе. По оценкам, разведанные запасы гигантского месторождения "Шах Дениз" составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Кроме того, в числе месторождений углеводородов Азербайджана "Умид-Бабек". По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составить 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

Что касается других перспективных структур, то прогнозные запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата. А с месторождения "Абшерон" на первом этапе планируется добыча 1,5 миллиарда кубометров газа.

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