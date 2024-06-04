Консорциум TAP разрабатывает концепции будущего расширения трубопровода - управляющий директор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) разрабатывает концепции будущего расширения на базе компрессоров с электроприводом, сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти по случаю Бакинской энергетической недели.

"Первоначальная мощность TAP может быть поэтапно увеличена до уровня не менее 20 миллиардов кубометров в год, а в будущем расширение будет достигаться за счет добавления новых компрессорных агрегатов на существующие станции и установки новых, полностью электрифицированных компрессорных станций. Возможности расширения TAP предлагаются посредством регулярных рыночных тестов открытым, прозрачным и недискриминационным способом", - сказал он.

Скьепатти отметил, что первый уровень расширения позволит добавить дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год к долгосрочной мощности TAP, создаст основу для потенциального полного расширения, что может значительно повысить долгосрочную энергетическую безопасность.

"Наш рыночный тест 2023 года в настоящее время находится в стадии реализации и служит путем к реализации сценариев полного или дальнейшего расширения. TAP вместе с SRG и DESFA планирует организовать обязывающую фазу рыночного теста 2023 года в июле 2025 года. Учитывая возможность представления дополнительных мощностей и транспортных услуг на ликвидные рынки Италии и Западной Европы, наши ожидания оптимистичны", - сказал управляющий директор.

Скьепатти отметил, что потенциал дальнейшего расширения и уровень такого расширения будут определяться результатами рыночного теста.

"На сегодня TAP продвинулся и продолжает развивать работу по подготовке к удовлетворению ожидаемых потребностей рынка. Например, мы работаем над концептуальным проектированием компрессорных станций для различных сценариев расширения. Мы также работаем над разработкой концепций будущих вариантов расширения, которые будут основаны на компрессорах с электроприводом", - пояснил он.

Он упомянул, что рыночные тесты 2021 года были завершены ранее в 2024 году и привели к принятию обязательств, в рамках которых дополнительные 1,2 миллиарда кубометров газа в год будут доступны к 31 декабря 2025 года.

"TAP продолжает соответствующие работы, необходимые для вывода на рынок дополнительных мощностей в соответствии с обязательствами. TAP добавит одну компрессорную установку (около 15 МВт) к существующей компрессорной станции в Кипои (район Александруполиса), на границе Греции с Турцией, и модернизирует существующие объекты. Завершение этих работ будет означать значительный прогресс на пути к нашей цели — предоставить дополнительные долгосрочные мощности к концу 2025 года", — добавил Скьепатти.

Финансирование расширения TAP

Запросы на бронирование мощности TAP, полученные в ходе рыночных тестов, должны пройти тест на экономическую жизнеспособность до принятия инвестиционного решения, сказал Скьепатти.

Он отметил, что чем больше совокупные запросы на дополнительные мощности, тем более экономически эффективным может быть проект расширения, тем самым увеличивая вероятность прохождения теста на экономическую жизнеспособность.

"После положительного результата теста на экономическую жизнеспособность и последующего распределения мощностей TAP оценит различные варианты финансирования работ по расширению, включая финансирование третьей стороной через международные финансовые институты и/или частные банки", - добавил Скьепатти.

Декарбонизация и транспортировка водорода

Он отметил, что консорциум TAP в настоящее время проводит испытания материалов трубопровода для транспортировки водорода.

"Можно постепенно удвоить мощность трубопровода, которая в настоящее время составляет 10 миллиардов кубометров в год. Возможности расширения TAP предлагаются рынку посредством регулярных рыночных тестов. Наше потенциальное полное расширение не только решит проблемы безопасности поставок, но также может помочь достижению целей ЕС по декарбонизации, способствуя транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых газов в будущем. Наша цель — разработать актив для транспортировки водорода, первоначально в форме смеси с природным газом", - отметил он.

Скьепатти упомянул, что проведенное в 2021 году первоначальное исследование подтвердило способность TAP транспортировать водородную смесь в будущем.

"В настоящее время мы проводим испытания материалов трубопроводов. Ожидаем, что первые результаты по морской части трубопровода будут получены к третьему кварталу 2024 года. Мы тесно сотрудничаем с нашими акционерами, ключевыми поставщиками и представителями отрасли, поскольку инвестиции в модернизацию объектов и процент транспортируемого водорода, вероятно, будут постепенно увеличиваться с течением времени, с тем, чтобы соответствовать требованиям рынка водорода и соблюдать соответствующие правила рынка", - добавил он.

Управляющий директор отметил, что консорциум рассматривает возможность установки новых электрокомпрессоров.

"В рамках наших обязательств по декарбонизации мы стремимся к тому, чтобы к 2050 году наша собственная деятельность была климатически нейтральной. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе мы фокусируемся на определении приоритетов инициатив, которые оказывают наибольшее влияние на сокращение выбросов парниковых газов, одновременно усиливая меры по повышению энергоэффективности", — сказал он.

Скьепатти отметил, что в 2023 году TAP добился общего сокращения выбросов парниковых газов примерно на 30 процентов и метана примерно на 70 процентов по сравнению с годовыми прогнозами, что в первую очередь связано с различными инициативами, реализованными в рамках Плана управления выбросами углерода TAP на 2022-2025 годы.

"Согласно исследованиям, проведенным на сегодняшний день, более 90 процентов выбросов CO₂ TAP приходится на работу наших газовых компрессоров. В этом контексте мы рассматриваем возможность установки новых электрокомпрессоров как на наших существующих, так и на новых станциях в случае будущего расширения. Это включает в себя определение точек подключения к электрической сети, надежность сети и наличие экологически чистой электроэнергии для удовлетворения потребностей в мощности новых компрессоров", — добавил управляющий директор TAP.

X: @Lyaman_Zeyn