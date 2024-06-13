Назван объем поставок азербайджанского газа в Грецию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Поставки азербайджанского газа в Грецию по Южному газовому коридору за 3,5 года его эксплуатации составили 10% от всего объема транспортированного за этот период в Европу газа из Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Такая цифра была озвучена на пятом заседании совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Греции 13 июня в Баку.

"Был отмечен вклад азербайджанского газа в диверсификацию поставок и декарбонизацию Европы через Трансадриатический трубопровод (TAP) и интерконнектор Греция-Болгария (IGB). Министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что более 3,6 миллиарда кубометров, или 10 процентов из 36,8 миллиарда кубометров газа, поставленного в Европу за 3,5 года функционирования ЮГК, пришлись на Грецию", - говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана (глава этого ведомства - сопредседатель комиссии со стороны Азербайджана).

Также в информации отмечено, что в прошлом году примерно 18 процентов потребности Греции в газе было обеспечено за счет азербайджанского газа.

В 2024 году Греция может получить 1,2 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

Костас Фрагояннис, заместитель министра иностранных дел Греции (сопредседатель межправкомиссии с греческой стороны), отметил, что энергетика является одной из приоритетных тем, наряду с обсуждением перспектив развития, и других вопросов.

Парвиз Шахбазов в свою очередь отметил, что Азербайджан, который является надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и успешно реализует политику «зеленого роста», в ноябре 2024 года принимает COP29 и горд этим большим доверием и уважением, которыми он пользуется на международной арене.