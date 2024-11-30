ONGC Videsh завершила приобретение доли Equinor в проекте АЧГ

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтегазовая компания Индии ONGC Videsh (OVL) завершила сделку по приобретению 0,615% доли участия в разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Азербайджане у норвежской компании Equinor, сообщает Trend со ссылкой на информацию компании в соцсетях.

В рамках этой сделки дочерняя компания ONGC BTC также приобрела 0,737% доли в магистральном нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Сделка была завершена 29 ноября 2024 года, а объем инвестиций составил около 60 миллионов долларов. Приобретенные активы дополняют уже существующие доли OVL: 2,31% в проекте АЧГ и 2,36% в нефтепроводе БТД.

Отметим, что BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором проекта разработки АЧГ.

Освоение АЧГ ведется с 20 сентября 1994 года. Контракт завершится в декабре 2049 года и касается извлечения около 1 миллиарда тонн нефти.

Согласно последним данным bp, общий объем добычи на АЧГ за первые три квартала 2024 года в среднем составил около 339 000 баррелей в день (всего около 93 миллионов баррелей или 13 миллионов тонн) с платформ Чираг (23 000 баррелей в день), Центральный Азери (96 500 баррелей в день), Западный Азери (75 500 баррелей в день), Восточный Азери (51 000 баррелей в день), Глубоководный Гюнешли (57 400 баррелей в день), Западный Чираг (29 100 баррелей в день) и Центральный Восточный Азери - ACE (6 500 баррелей в день).