В Азербайджане сократилось производство автомобильного бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено 1 миллион 210,8 тысячи тонн автомобильного бензина.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,4 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции в Азербайджане составляли 5 тысяч тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в сфере производства нефтепродуктов составила 4 миллиарда 390,5 миллиона манатов, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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